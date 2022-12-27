«Лебединский Торговый Дом» в Ростове получил финансирование на 500 млн рублей
Сегодня, 15:41
Фото: Сбер
В Ростове-на-Дону «Лебединский Торговый дом» получил финансирование на реализацию инвестиционного проекта.
Компания заключила договор с Ростовским отделением Сбербанка и получила кредитование на сумму 500 миллионов рублей. Срок выплаты составляет семь лет.
Организация на эти деньги реализует инвестиционный проект. Речь идет об открытии собственного производства бытовой техники и замене зарубежных аналогов.
Предприятие должно заработать с марта 2023 года. Сама компания занимается оптовой продажей бытовой техники, она находится на рынке с 1993 года. Продукция распространяется на всей территории РФ и в странах СНГ.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что с поддержкой банка «Лебединский Торговый дом» приобрел площадку для завода и провел его модернизацию. Также было закуплено необходимое оборудование.
"До этого компания занималась только оптовой торговлей бытовой техникой. С инвестиционным финансированием Сбера она начнет производить морозильные лари под собственной торговой маркой Kraft. Вначале будут собирать из китайских деталей, а в перспективе планируется заменить комплектующих на российские аналоги», - уточнил Руслан Салимов.
Он добавил, что компания пользуется и нефинансовыми продуктами банка. В частности, сервисом от компании СберАналитика, который помогает в поиске новых дистрибьютеров продукции и расширении рынок сбыта.