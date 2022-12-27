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На Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
На Северном обходе Ростова-на-Дону из-за аварии с двумя грузовиками ограничили движение транспорта, сообщили в УГИБДД по региону.

Днем во вторник, 27 декабря, столкнулись два грузовика MAN. В данный момент на восьмом километре дороги движение перекрыто. 

Проехать нельзя в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд транспорта.

На Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря
Фото: Яндекс.Карты
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Об обстоятельствах аварии информации на данный момент нет. Согласно информации с онлайн-карт, на этом участке образовалась пробка длиной более 10 километров. 

Ранее в Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар. Ранения получили водитель и пассажиры, их госпитализировали. 

 

 

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