Днем во вторник, 27 декабря, столкнулись два грузовика MAN. В данный момент на восьмом километре дороги движение перекрыто.
Проехать нельзя в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд транспорта.
Об обстоятельствах аварии информации на данный момент нет. Согласно информации с онлайн-карт, на этом участке образовалась пробка длиной более 10 километров.
Ранее в Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар. Ранения получили водитель и пассажиры, их госпитализировали.