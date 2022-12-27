Издание Rostov пишет, что военнослужащий попал под обстрел под Донецком и получил осколочное ранение в голову. Выжить ему не удалось.
«Киселев проживал в Таганроге и после школы пошел в армию. После этого он на „ГАЗели“ развозил воду предприятиям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем он стал участником СВО. У него остались супруга и две дочери.
Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.