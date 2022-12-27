rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Осколком убило на СВО 33-летнего Антона Киселева из Таганрога

Сегодня, 14:58
Фото: mil.ru
Осколком убило на СВО 33-летнего Антона Киселева из Таганрога
Ставший участником спецоперации Антон Киселев из Таганрога, по информации СМИ, погиб от осколка.

Издание Rostov пишет, что военнослужащий попал под обстрел под Донецком и получил осколочное ранение в голову. Выжить ему не удалось.

«Киселев проживал в Таганроге и после школы пошел в армию. После этого он на „ГАЗели“ развозил воду предприятиям», — сказано в сообщении.

Власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперации
Узнать подробнее

Отмечается, что в дальнейшем он стал участником СВО. У него остались супруга и две дочери. 

Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

 

Читайте также:
Власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперацииОграничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперацииПолитолог заявил, что события в Ростовской области привели к началу спецоперации
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчанам придется жить со вспышками на солнце и с еще одним кладбищем
Сегодня, 14:40
Цимлянский заповедник оцепили в Ростовской области из-за обломков ракеты
Сегодня, 14:08
«Из Ростова в Мордовию»: заключенный Новиков с метастазами не добился освобождения
Сегодня, 12:28
Кобзев анонсировал рост зарплат медиков в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 13:59
Пробки в 7 баллов сковали движение в Ростове-на-Дону днем 27 декабря
Сегодня, 12:58
С нового года в Ростовской области подорожает проезд в электричках
Сегодня, 14:37