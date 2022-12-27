Накануне Нового года Пенсионный фонд по Ростовской области досрочно выплатит пенсии и социальные выплаты. Так, пенсионеры, обычно получающие выплату на банковскую карту 10 и 16 числа каждого месяца, получат деньги уже 28 декабря.
В этот же день на банковские карты перечислят другие социальные выплаты. Среди них, пособия по беременности, уходу за детьми до 1,5 лет, выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Также досрочно деньги поступят гражданам, подвергшимся радиации, военным и членам их семей.
Те пенсионеры, кто получает выплаты на банковскую карту 23 числа каждого месяца, получат деньги по графику — 23 января 2023 года. Пенсии придут уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки.
Ранее сообщалось, что в России могут отменить налоги для части пенсионеров.