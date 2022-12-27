В этот же день на банковские карты перечислят другие социальные выплаты. Среди них, пособия по беременности, уходу за детьми до 1,5 лет, выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Также досрочно деньги поступят гражданам, подвергшимся радиации, военным и членам их семей.