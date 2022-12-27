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Пенсионерам из Ростовской области рассказали, когда ждать выплаты за январь

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Когда выплатят пенсии в Ростовской области

Пенсии за январь жители Ростовской области получат 28 декабря

Жители Ростовской области могут рассчитывать на досрочную выплату пенсий и социальных выплат, сообщили в правительстве региона.

Накануне Нового года Пенсионный фонд по Ростовской области досрочно выплатит пенсии и социальные выплаты. Так, пенсионеры, обычно получающие выплату на банковскую карту 10 и 16 числа каждого месяца, получат деньги уже 28 декабря.

В этот же день на банковские карты перечислят другие социальные выплаты. Среди них, пособия по беременности, уходу за детьми до 1,5 лет, выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Также досрочно деньги поступят гражданам, подвергшимся радиации, военным и членам их семей.

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Те пенсионеры, кто получает выплаты на банковскую карту 23 числа каждого месяца, получат деньги по графику — 23 января 2023 года. Пенсии придут уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить налоги для части пенсионеров.

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