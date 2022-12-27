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Подрядчик затянул разработку проекта расширения кладбища «Ростовское» уже на год

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Власти доложили о строительстве второй очереди кладбища «Ростовское»
По заказу администрации частный подрядчик уже разрабатывает проект второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе, сообщают СМИ.

Власти Ростова задумались об увеличении кладбища «Ростовское». Накануне стало известно, что оно заполнено практически на 70%. «РБК» пишет, что мэрия уже заказала у частной компании разработку проекта второй очереди погоста.

Кладбище «Ростовское» открылось в 2019 году. Изначально планировалось, что за его полное заполнение захоронениями уйдет, как минимум, пять лет. Однако, по всей видимости, лимит будет исчерпан быстрее.

Открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%
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Проект второй очереди кладбища рассматривается уже два года, начинали его проектировать еще в прошлом году. Однако подрядчик до сих пор не завершил его разработку. Конкретные сроки окончания работ до сих пор неизвестны.

Напомним, кладбище «Ростовское» сейчас является основным для захоронений жителей города. На Северном кладбище похороны разрешены только на Аллее Героев. Также там возможно погребение тела или праха в одну и ту же могилу с ранее похороненным близким родственником.

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