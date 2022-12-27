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Пробки в 7 баллов сковали движение в Ростове-на-Дону днем 27 декабря

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI

Ростовские водители встали в семибалльных пробках днем 27 декабря из-за ДТП и тумана

В Ростове-на-Дону появились серьезные заторы на дорогах днем во вторник, 27 декабря, говорится в одном из онлайн-сервисов.

Несмотря на рабочее время, пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сложно проехать сейчас в центре города. 

Стоят потоки машин на Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, проспектах Шолохова и Ворошиловском. Также затруднен проезд на Буйнакской, Михаила Нагибина, Нариманова.

Пробки в 7 баллов сковали движение в Ростове-на-Дону днем 27 декабря
Фото: Яндекс.Карты
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В данный момент лучше объезжать проспект Космонавтов, улицы Вавилова, Нариманова. Затруднения есть и на других участках дорог.

Добавим, что пробка длиной более 10 километров также появилась на Северном обходе Ростова. Здесь причиной стало столкновение двух грузовых автомобилей. 

 

 

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