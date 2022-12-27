Несмотря на рабочее время, пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сложно проехать сейчас в центре города.
Стоят потоки машин на Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, проспектах Шолохова и Ворошиловском. Также затруднен проезд на Буйнакской, Михаила Нагибина, Нариманова.
В данный момент лучше объезжать проспект Космонавтов, улицы Вавилова, Нариманова. Затруднения есть и на других участках дорог.
Добавим, что пробка длиной более 10 километров также появилась на Северном обходе Ростова. Здесь причиной стало столкновение двух грузовых автомобилей.