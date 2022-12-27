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Расстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в Ростове

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Мужчину будут судить за расстрел продавцов с рынка в Ростовской области в 2000 году
В Ростовской области будут судить мужчину, который стрелял по людям на рынке 22 года назад, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Происшествие случилось в 2000 году в Мартыновском районе, когда подельники заманили в лес продавцов с рынка под предлогом доставки покупаемой у них техники. После этого они стали угрожать оружием двум пострадавшим.

Один из продавцов сопротивлялся и в него выстрелили из обреза, после мужчин связали. Далее нападавшие забрали машину с техникой. 

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Одного из фигурантов задержали, им оказался Павел Краснов из хутора Арбузов. Его в 2001 году приговорили к восьми годам колонии с конфискацией имущества. 

Второго фигуранта Олега Чайкина задержали только через 22 года в Подмосковье. Теперь все материалы направили в суд. 

Ранее выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске девочку удочерили.

 

 

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