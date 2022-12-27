Происшествие случилось в 2000 году в Мартыновском районе, когда подельники заманили в лес продавцов с рынка под предлогом доставки покупаемой у них техники. После этого они стали угрожать оружием двум пострадавшим.
Один из продавцов сопротивлялся и в него выстрелили из обреза, после мужчин связали. Далее нападавшие забрали машину с техникой.
Одного из фигурантов задержали, им оказался Павел Краснов из хутора Арбузов. Его в 2001 году приговорили к восьми годам колонии с конфискацией имущества.
Второго фигуранта Олега Чайкина задержали только через 22 года в Подмосковье. Теперь все материалы направили в суд.
Ранее выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске девочку удочерили.