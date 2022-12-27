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Россия планирует начать выпускать золотые коины

Сегодня, 14:04
На фоне крахов криптовалюты Центробанк РФ задумался о новых инструментах для расчетов и сбережения средств.

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», ЦБ РФ, тем не менее, не желает совсем отказаться от использования криптовалют, собираясь применять их в международных расчетах. Впрочем, у участников рынка остаются сомнения относительно того, что будет, если криптовалютные средства при расчетах окажутся заблокированными или пропадут. Поэтому в ЦБ ищут другие схемы расчетов, в том числе, с применением прямых корсчетов.

В Центробанке отмечают повышенный интерес к сектору цифровых финансовых активов (ЦФА), однако пока здесь считают, что их нельзя определять как средство платежа, а всего лишь как ЦФА, обеспеченные золотом.

Впрочем, законодатели могут внести изменения в закон о ЦФА с целью дальнейшего развития сектора.

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