Россия планирует начать выпускать золотые коины

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», ЦБ РФ, тем не менее, не желает совсем отказаться от использования криптовалют, собираясь применять их в международных расчетах. Впрочем, у участников рынка остаются сомнения относительно того, что будет, если криптовалютные средства при расчетах окажутся заблокированными или пропадут. Поэтому в ЦБ ищут другие схемы расчетов, в том числе, с применением прямых корсчетов.
В Центробанке отмечают повышенный интерес к сектору цифровых финансовых активов (ЦФА), однако пока здесь считают, что их нельзя определять как средство платежа, а всего лишь как ЦФА, обеспеченные золотом.
Впрочем, законодатели могут внести изменения в закон о ЦФА с целью дальнейшего развития сектора.