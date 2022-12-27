Россия планирует начать выпускать золотые коины

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», ЦБ РФ, тем не менее, не желает совсем отказаться от использования криптовалют, собираясь применять их в международных расчетах. Впрочем, у участников рынка остаются сомнения относительно того, что будет, если криптовалютные средства при расчетах окажутся заблокированными или пропадут. Поэтому в ЦБ ищут другие схемы расчетов, в том числе, с применением прямых корсчетов.