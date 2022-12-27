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Ростовчанам придется жить со вспышками на солнце и с еще одним кладбищем

Сегодня, 14:40
Фото: stockvault.net
Ростовчанам придется жить со вспышками на солнце и нерасширенным кладбищем
В Ростовской области обнаружили обломки ракеты в заповеднике, подрядчик не сдает проект расширения кладбища и ожидаются геомагнитные бури, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Что известно о найденных обломках ракеты

На территории заповедника «Цимлянский», по данным 1Rnd, нашли обломки ракеты, после чего эту территорию оцепили. Пока официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.

Издание пишет, что медицинская помощь никому не потребовалась. Откуда взялись эти обломки, остается загадкой.

Сам заповедник находится на границе с Волгоградской областью. Недалеко расположен населенный пункт Новоцимлянский.

Проект расширения кладбища «Ростовское»

Власти рассматривают вопрос расширения кладбища «Ростовское», которое уже заполнено на 70%. Хотя открыли его в 2019 году.

Подрядчик затянул разработку проекта расширения кладбища «Ростовское» уже на год
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Оказалась, что мэрия заказала у частной организации разработку проекта второй очереди погоста. Это позволит расширить его и соответственно увеличить количество мест.

Однако проект рассматривается уже два года и подрядчик до сих пор не завершил над ним работу. Конкретные сроки окончания работ до сих пор неизвестны.

Геомагнитные бури в Ростове

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о мощных вспышках на солнце 27 и 28 декабря. Сила магнитных ударов на землю составит около пяти баллов из восьми возможных.

Геомагнитные бури в Ростове
Фото: NASA/wikimedia.org

Из-за этого люди хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточной массой тела могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Местным жителям рекомендовали не употреблять алкоголь и кофе. Не стоит также нервничать.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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