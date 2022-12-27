На территории заповедника «Цимлянский», по данным 1Rnd, нашли обломки ракеты, после чего эту территорию оцепили. Пока официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.
Издание пишет, что медицинская помощь никому не потребовалась. Откуда взялись эти обломки, остается загадкой.
Сам заповедник находится на границе с Волгоградской областью. Недалеко расположен населенный пункт Новоцимлянский.
Власти рассматривают вопрос расширения кладбища «Ростовское», которое уже заполнено на 70%. Хотя открыли его в 2019 году.
Оказалась, что мэрия заказала у частной организации разработку проекта второй очереди погоста. Это позволит расширить его и соответственно увеличить количество мест.
Однако проект рассматривается уже два года и подрядчик до сих пор не завершил над ним работу. Конкретные сроки окончания работ до сих пор неизвестны.
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о мощных вспышках на солнце 27 и 28 декабря. Сила магнитных ударов на землю составит около пяти баллов из восьми возможных.
Из-за этого люди хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточной массой тела могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Местным жителям рекомендовали не употреблять алкоголь и кофе. Не стоит также нервничать.