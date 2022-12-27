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Ростовчанам рассказали, как правильно выбрать красную икру

Сегодня, 08:43
Фото: Пианист/CC BY SA/wikimedia.org
Ростовчанам рассказали, как правильно выбрать красную икру
Для жителей Ростовской области составили рекомендации о том, как правильно выбрать красную икру, сообщает управление Роспотребнадзора.

Чем полезна красная икра

Икра лососевых пород рыб является одним из самых полезных рыбных продуктов. Дело в том, что в ней содержатся белок, витамины Е, D, А, группы В, фолиевая кислота.

Есть также минералы, в том числе железо, йод, фосфор и кальций. И это далеко не все, икра насыщена жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Кроме того, у продукта большая пищевая ценность - на 100 граммов приходятся 270 килокалорий. При этом ее включают в диетическое питание, так как она легко усваивается организмом. 

Какие есть виды икры

В России популярными считаются три вида икры

  1. Икра кеты, у которой крупные икринки с нежным вкусом. Они оранжевого цвета с красными вкраплениями;
  2. Икра горбуши, у нее икринки меньше, но оранжевый цвет более насыщенный. На вкус является нейтральной;
  3. Икра кижуча, в этом случае икринки мелкие с бордовым оттенком. Преобладает горьковатый вкус, считается самой полезной среди остальных. 

Как правильно выбрать икру

При выборе нужно посмотреть на состав, чем меньше пищевых добавок, тем лучше. Также важен срок годности товара. 

Лучше всего присмотреться к икре в стеклянных банках, так как можно понять ее качество, размер и количество. 

На упаковке должен быть обязательно указан вид рыбы. Лучше всего выбирать икру, изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых - на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае. 

Как правильно выбрать икру
Фото: NASA/CC0/flickr.com

Стоит помнить, что икра - это скоропортящийся продукт, поэтому после окончания срока годности ее есть нельзя. 

Как правильно хранить икру

После открытия банки продукт нужно переложить в сухую тару, лучше если она будет стеклянной. Хранение должно быть в холодильнике, при температуре, указанной производителем на маркировке. 

Какую икру нельзя покупать

От покупки икры стоит отказаться в нескольких случаях:

  1. Если железная банка, в которой она находится, помялась, либо есть трещины; 
  2. Когда она находится на прилавке с нарушением температурного режима;
  3. Если в составе оказался запрещенный при производстве икры консервант - пищевая добавка Е-239 (уротропин);
  4. Когда продают незаконно на улице. Скорее всего, это будет опасный продукт или имитированная красная икра по цене натурального продукта.
Какую икру нельзя покупать
Фото: Нетинформерин/CC BY SA / wiki

Стоит помнить, что при отравлении нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.

#Илья Протвинов#Икра#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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