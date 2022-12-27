Икра лососевых пород рыб является одним из самых полезных рыбных продуктов. Дело в том, что в ней содержатся белок, витамины Е, D, А, группы В, фолиевая кислота.
Есть также минералы, в том числе железо, йод, фосфор и кальций. И это далеко не все, икра насыщена жирными кислотами омега-3 и омега-6.
Кроме того, у продукта большая пищевая ценность - на 100 граммов приходятся 270 килокалорий. При этом ее включают в диетическое питание, так как она легко усваивается организмом.
В России популярными считаются три вида икры
При выборе нужно посмотреть на состав, чем меньше пищевых добавок, тем лучше. Также важен срок годности товара.
Лучше всего присмотреться к икре в стеклянных банках, так как можно понять ее качество, размер и количество.
На упаковке должен быть обязательно указан вид рыбы. Лучше всего выбирать икру, изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых - на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае.
Стоит помнить, что икра - это скоропортящийся продукт, поэтому после окончания срока годности ее есть нельзя.
После открытия банки продукт нужно переложить в сухую тару, лучше если она будет стеклянной. Хранение должно быть в холодильнике, при температуре, указанной производителем на маркировке.
От покупки икры стоит отказаться в нескольких случаях:
Стоит помнить, что при отравлении нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.