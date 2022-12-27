Депутат выразил уверенность, что территории, с которых еще прилетают в субъекты РФ натовские ракеты и снаряды, российские военные зачистят уже в 2023 году. Спикер подчеркнул, что следующий год будет успешным по денацификации и демилитаризации Украины.