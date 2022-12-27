По словам депутата, он принял участие во встречах и совещаниях, которые проводили президент РФ Владимир Путин, а также на заседании Совбеза РФ и Минобороны России. Водолацкий поделился своими наблюдениями - задачи СВО в настоящее время находятся на жестком контроле у руководства страны, контролируются вопросы военно-промышленного комплекса, вопросы реформирования некоторых систем обеспечения структуры СВО.
Депутат выразил уверенность, что территории, с которых еще прилетают в субъекты РФ натовские ракеты и снаряды, российские военные зачистят уже в 2023 году. Спикер подчеркнул, что следующий год будет успешным по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, как ВСУ могли вычислить местоположение Рогозина.