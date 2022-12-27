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Ростовский депутат Госдумы РФ Водолацкий считает, что 2023 год будет успешным для СВО

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
Ростовский депутат Госдумы РФ Водолацкий считает, что 2023 год будет успешным для СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий считает, что зачистка территорий, с которых сегодня прилетают ракеты, будет завершена уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью RostovGazeta.

По словам депутата, он принял участие во встречах и совещаниях, которые проводили президент РФ Владимир Путин, а также на заседании Совбеза РФ и Минобороны России. Водолацкий поделился своими наблюдениями - задачи СВО в настоящее время находятся на жестком контроле у руководства страны, контролируются вопросы военно-промышленного комплекса, вопросы реформирования некоторых систем обеспечения структуры СВО.

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Депутат выразил уверенность, что территории, с которых еще прилетают в субъекты РФ натовские ракеты и снаряды, российские военные зачистят уже в 2023 году. Спикер подчеркнул, что следующий год будет успешным по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, как ВСУ могли вычислить местоположение Рогозина.

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#Анна Петрова
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