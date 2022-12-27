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С нового года в Ростовской области подорожает проезд в электричках

Сегодня, 14:37
Фото: Virgin Trains/CC SA 3.0 / wikimedia.org
С нового года в Ростовской области подорожает проезд в электричках
В Ростовской области на некоторых направлениях поднимется цена за проезд в электричке, сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 1 января 2023 года в Ростовской области изменится стоимость проезда в электричках. Она повысится с 18,5 рубля до 21 рубля за каждые 10 километров.

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Исключение составят городские электрички Ростова в пределах остановок Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Красный Аксай, Кизитеринка, а также Темерник, 1337-й километр, Ростов-Западный, 1330-й километр, Каратаево, Сады, Левенцовская, Первомайская и Гниловская. Там оплата проезда останется неизменной — 26 рублей.

Ранее власти в Ростовской области заявили о планах запустить электричку из Ростова в Платов.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#РЖД#Дорога
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