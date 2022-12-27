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Стали известны подробности избиения новорожденного в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:26
Фото: "Инферис"/CC BY SA / wikimedia.org
Стали известны подробности избиения новорожденного в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения маленького ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось 20 декабря, когда пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Он начал избивать жену, которая в этом время держала на руках новорожденную дочь.

«Ребенок получил серьезные травмы, его доставили в больницу, где оказали помощь. Теперь проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего, полноты выполнения родителями свои обязанностей», — говорится в публикации.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии. 

Ранее за пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске Мухамадали Сатторова отправили в дисбат. 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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