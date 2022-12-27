Происшествие случилось 20 декабря, когда пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Он начал избивать жену, которая в этом время держала на руках новорожденную дочь.
«Ребенок получил серьезные травмы, его доставили в больницу, где оказали помощь. Теперь проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего, полноты выполнения родителями свои обязанностей», — говорится в публикации.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее за пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске Мухамадали Сатторова отправили в дисбат.