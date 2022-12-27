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Такси в Ростове-на-Дону протаранило автобус с 30 пассажирами

Сегодня, 09:48
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Такси в Ростове-на-Дону протаранило автобус с 30 пассажирами
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль врезался в автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром 27 декабря на улице Петрашевского. Водитель такси Renault Logan ехал в направлении центра и врезался в автобус.

Общественный транспорт в это время стоял на остановке, в салоне находились около 30 человек. О пострадавших информации не поступало, но транспорт теперь придется ремонтировать. 

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Добавим, что автобус курсировал по маршруту № 34А «ГПЗ-10 — Центральный рынок».

Ранее в Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар. Водителя с пассажирами легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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