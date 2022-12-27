Происшествие случилось утром 27 декабря на улице Петрашевского. Водитель такси Renault Logan ехал в направлении центра и врезался в автобус.
Общественный транспорт в это время стоял на остановке, в салоне находились около 30 человек. О пострадавших информации не поступало, но транспорт теперь придется ремонтировать.
Добавим, что автобус курсировал по маршруту № 34А «ГПЗ-10 — Центральный рынок».
Ранее в Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар. Водителя с пассажирами легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение.