Это бронзовый монумент, появившийся во дворе гимназии №36 на улице Горького. Его установили в День знаний в 2011 году.
Инициатором создания этого объекта является глава Ленинского района, который хотел, чтобы первоклассник напоминал Малыша из истории про «Малыша и Карлсона, который живет на крыше». Конкурс на лучший эскиз проводили среди школьников, а деньги выделили спонсоры.
Когда с эскизом определились, то началось изготовление в одной из мастерских города. На все работы ушло около полугода.
Высота монумента составляет два метра, а весит он около 500 килограммов. В итоге получился мальчик-первоклассник, одетый в школьную форму. Он сидит на глобусе, а в руках держит книгу.
Этот бронзовый монумент появился в Покровском сквере. Он выполнен в виде композиции - женщины в одежде 19 века, набирающей воду из колонки. Такой образ сделали специально, ведь в те времена именно женщины отвечали за обеспечение семьи водой.
А появившийся водопровод облегчил жизнь горожанам. Первый из них появился в 1865 году, именно ему и посвятили памятник.
Церемония открытия двухметрового монумента состоялась в августе 2007 года. Во время праздника устроили целое театрализованное представление.
Этот памятник городу достался от побратима Дортмунда еще в 1983 году. Его установили в сквере на площади Тружеников. В целом он символизирует дружбу между народами России и Германии.
Монумент сделан в виде упитанного мужчины, который держит бочку. В качестве ответной меры Ростов-на-Дону отправил жеребят, которые являются символом добрых начинаний.
Этот оригинальный памятник появился в 2013 году на городской набережной. Его сделали в виде огромного рака.
На скульптуре есть табличка с надписью «Подарок городу от ООО «Ростовский порт». Добавим, что памятник появился не случайно, так как раки являются одним из символов города.
В Ростове-на-Дону на набережной в 2014 году установили интересный арт-объект под названием «Индустриальное сердце». Этот объект символизирует город как сердце индустрии Юга России.
В вечернее время включают подсветку, а механизмы начинают работать. Сама скульптурная композиция находится за стеклом.
В целом этот арт-объект вызывает большой интерес у туристов.
Эта композиция получила название «Механический гармонист», она выполнена в виде робота с гармонью в руках. Находится она также за стеклом.
Кто именно стал автором этого арт-объекта не раскрывается. Но при осмотре скульптуры становится понятно, что при изготовлении использовали детали автомобилей и бытовой техники.
Установили объект в 2012 году на набережной.
Этот памятник появился в Таганроге в 2008 году, а за сюжетную основу взяли рассказ Чехова «Каштанка». Его отливали в одной из мастерских Ростова-на-Дону, после чего искусственно состарили.
Композиция изображает персонажей «Каштанки» во время циркового номера. Животные выстроились в пирамиду, откуда и пошло такое название.
В самом низу находится свинья Хавронья Ивановна, на ее спине расположился гусь Иван Иванович, а в самом верху — кот Федор Тимофеевич.
А за самим трюком наблюдает Каштанка.
Памятник «Нахаленок и гуси» установили в Ростове-на-Дону в 1980 году. Вначале его могли видеть на улице Пушкинской, но скульптуру несколько раз пытались украсть.
Одна из попыток оказалась успешной, но через некоторое время ее разыскали. После этого композицию установили в Университетском переулке.
Она выполнена в виде маленького мальчика, который убегает от длинношеих крикливых гусей. По задумке, ребенок является персонажем фильма Михаила Шолохова «Нахаленок».
Этот памятник появился в Ростове-на-Дону в 1981 году, он является персонажем из романа Шолохова «Поднятая целина». Прототипом ростовского памятника оказался плотник Тимофей Воробьев из Гремячего Лога.
Памятник сделали в виде Деда Щукаря, который полуприсел и упирается рукой в колено. А левую руку он поднял, выставив вперед указательный палец.
Скульптура находится на углу переулка Семашко и улицы Береговой.
В Таганроге в 2010 году установили необычную скульптуру в виде фигур, сидящих на лавочке. А сделали их из подручных материалов, в том числе металлолома, обрезков труб и оставшегося после ремонта мусора.
Композиция изображает компанию друзей из добродушного клоуна, двух собак и попугая. Площадку рядом с памятником сделали из тротуарной плиткой. Найти его можно в историческом центре Таганрога, в Итальянском переулке.