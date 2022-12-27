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Топ-10 необычных памятников в Ростовской области

Сегодня, 04:00
Фото: Rost.galis/CC BY SA 3.0/wikimedia.org / Автор А. Николаева, скульптор Д. Лындин
Топ-10 необычных памятников в Ростовской области
В Ростовской области есть огромное количество памятников, скульптур и арт-объектов. Какие из них самые необычные и способны удивить даже невпечатлительных туристов, в материале RostovGazeta.

Памятник первокласснику

Это бронзовый монумент, появившийся во дворе гимназии №36 на улице Горького. Его установили в День знаний в 2011 году. 

Инициатором создания этого объекта является глава Ленинского района, который хотел, чтобы первоклассник напоминал  Малыша из истории про «Малыша и Карлсона, который живет на крыше». Конкурс на лучший эскиз проводили среди школьников, а деньги выделили спонсоры. 

Когда с эскизом определились, то началось изготовление в одной из мастерских города. На все работы ушло около полугода. 

Высота монумента составляет два метра, а весит он около 500 килограммов. В итоге получился мальчик-первоклассник, одетый в школьную форму. Он сидит на глобусе, а в руках держит книгу. 

Памятник водопроводу

Этот бронзовый монумент появился в Покровском сквере. Он выполнен в виде композиции - женщины в одежде 19 века, набирающей воду из колонки. Такой образ сделали специально, ведь в те времена именно женщины отвечали за обеспечение семьи водой. 

Памятник водопроводу
Фото: Липунов Г.А./CC0/wiki / Скульптор С. Олешня
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А появившийся водопровод облегчил жизнь горожанам. Первый из них появился в 1865 году, именно ему и посвятили памятник.

Церемония открытия двухметрового монумента состоялась в августе 2007 года. Во время праздника устроили целое театрализованное представление.

Памятник пивовару

Этот памятник городу достался от побратима Дортмунда еще в 1983 году. Его установили в сквере на площади Тружеников. В целом он символизирует дружбу между народами России и Германии.

Монумент сделан в виде упитанного мужчины, который держит бочку. В качестве ответной меры Ростов-на-Дону отправил жеребят, которые являются символом добрых начинаний.

Памятник пивовару
Фото: Dukalo/wikimapia.org

Скульптура Рак

Этот оригинальный памятник появился в 2013 году на городской набережной. Его сделали в виде огромного рака.

На скульптуре есть табличка с надписью «Подарок городу от ООО «Ростовский порт». Добавим, что памятник появился не случайно, так как раки являются одним из символов города.

Скульптура Рак
Фото: Ната VVesna / Яндекс.Карты

Индустриальное сердце

В Ростове-на-Дону на набережной в 2014 году установили интересный арт-объект под названием «Индустриальное сердце». Этот объект символизирует город как сердце индустрии Юга России.

В вечернее время включают подсветку, а механизмы начинают работать. Сама скульптурная композиция находится за стеклом.

В целом этот арт-объект вызывает большой интерес у туристов.

Скульптура «Индустриальное сердце»
Фото: post.1432 / Яндекс.Карты

Робот с гармошкой

Эта композиция получила название «Механический гармонист», она выполнена в виде робота с гармонью в руках. Находится она также за стеклом.

Кто именно стал автором этого арт-объекта не раскрывается. Но при осмотре скульптуры становится понятно, что при изготовлении использовали детали автомобилей и бытовой техники.

Установили объект в 2012 году на набережной.

Скульптура «Механический гармонист»
Фото: Яндекс.Карты

Египетская пирамида

Этот памятник появился в Таганроге в 2008 году, а за сюжетную основу взяли рассказ Чехова «Каштанка». Его отливали в одной из мастерских Ростова-на-Дону, после чего искусственно состарили.

Композиция изображает персонажей «Каштанки» во время циркового номера. Животные выстроились в пирамиду, откуда и пошло такое название.

В самом низу находится свинья Хавронья Ивановна, на ее спине расположился гусь Иван Иванович, а в самом верху — кот Федор Тимофеевич.

А за самим трюком наблюдает Каштанка.

Скудьптура "Египетская пирамида" в Таганроге
Фото: ISasha/CC0/wiki / Скульптор Д. Лындин

Скульптура «Нахаленок и гуси»

Памятник «Нахаленок и гуси» установили в Ростове-на-Дону в 1980 году. Вначале его могли видеть на улице Пушкинской, но скульптуру несколько раз пытались украсть.

Одна из попыток оказалась успешной, но через некоторое время ее разыскали. После этого композицию установили в Университетском переулке.

Она выполнена в виде маленького мальчика, который убегает от длинношеих крикливых гусей. По задумке, ребенок является персонажем фильма Михаила Шолохова «Нахаленок».

Скульптура «Нахаленок и гуси»
Фото: 2Gis / авторы: Борис и Эльвина Можаевы

Скульптура Дед Щукарь

Этот памятник появился в Ростове-на-Дону в 1981 году, он является персонажем из романа Шолохова «Поднятая целина». Прототипом ростовского памятника оказался плотник Тимофей Воробьев из Гремячего Лога.

Скульптура Дед Щукарь
Фото: Geographyst/CC BY SA 4.0/wiki / Скульптор Николай Можаев, архитекторВиталий Волошин
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Памятник сделали в виде Деда Щукаря, который полуприсел и упирается рукой в колено. А левую руку он поднял, выставив вперед указательный палец.

Скульптура находится на углу переулка Семашко и улицы Береговой.

Памятник «Грустный клоун»

В Таганроге в 2010 году установили необычную скульптуру в виде фигур, сидящих на лавочке. А сделали их из подручных материалов, в том числе металлолома, обрезков труб и оставшегося после ремонта мусора.

Композиция изображает компанию друзей из добродушного клоуна, двух собак и попугая. Площадку рядом с памятником сделали из тротуарной плиткой. Найти его можно в историческом центре Таганрога, в Итальянском переулке.

 

Памятник «Грустный клоун»
Фото: 2Gis
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