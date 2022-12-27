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Цимлянский заповедник оцепили в Ростовской области из-за обломков ракеты

Сегодня, 14:08
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Заповедник оцепили в Ростовской области из-за обломков ракеты
В Ростовской области, по данным СМИ, оцепили заповедник «Цимлянский» из-за найденных обломков ракеты.

О обнаружении обломков ракеты написало издание 1Rnd со ссылкой на свой источник. Официально эта информация подтверждена не была, сейчас она уточняется.

«В данный момент в целях безопасности территорию заповедника оцепили. О пострадавших данных не было», — говорится в публикации.

В заповеднике в Ростовской области обнаружили обломки авиационной ракеты 27 декабря
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Добавим, что частично заповедник граничит с Волгоградской областью. А в нескольких километрах от него находится населенный пункт Новоцимлянский. 

Ранее появилась информация, что ВСУ с применением HIMARS обстреляли территорию недалеко от границы Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке

 

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