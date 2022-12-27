О обнаружении обломков ракеты написало издание 1Rnd со ссылкой на свой источник. Официально эта информация подтверждена не была, сейчас она уточняется.
«В данный момент в целях безопасности территорию заповедника оцепили. О пострадавших данных не было», — говорится в публикации.
Добавим, что частично заповедник граничит с Волгоградской областью. А в нескольких километрах от него находится населенный пункт Новоцимлянский.
Ранее появилась информация, что ВСУ с применением HIMARS обстреляли территорию недалеко от границы Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.