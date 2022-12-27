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Туман с дождями ожидается в Ростове-на-Дону днем 27 декабря

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
Туман с дождями ожидается в Ростове-на-Дону днем 27 декабря
В Ростове-на-Дону во вторник, 27 декабря, ожидается туманная погода и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Температура воздуха в этот день составит четыре градуса. Завершения осадков ждать не стоит, ночью вместе с дождем может выпасть и снег. 

В среду, 28 числа, потеплеет до пяти градусов, дождливая погода сохранится. Ветер усилится до четырех метров в секунду. 

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С этого момента начнутся ночные заморозки, температура будет опускаться до минус двух градусов. В субботу, 31 декабря, температура составит пять градусов. 

В новогоднюю ночь похолодает до минус одного градуса. Осадков ждать не стоит. 

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду.

 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода#Дорога#Прогноз погоды
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