Температура воздуха в этот день составит четыре градуса. Завершения осадков ждать не стоит, ночью вместе с дождем может выпасть и снег.
В среду, 28 числа, потеплеет до пяти градусов, дождливая погода сохранится. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
С этого момента начнутся ночные заморозки, температура будет опускаться до минус двух градусов. В субботу, 31 декабря, температура составит пять градусов.
В новогоднюю ночь похолодает до минус одного градуса. Осадков ждать не стоит.
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