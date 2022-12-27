Напомним, что в городе начался дождь, а пробкам присвоили девять баллов из 10 возможных. Заторы появились на многих улицах города еще днем.
Потоки машин в такой ситуации практически стоят на месте. Из-за этого в три раза выросла стоимость такси.
Так, если ехать от проспекта 40-летия Победы по переулка Семашко, то стоимость может достигать 700 рублей. Хотя ранее обычно было около 250 рублей.
От улицы Речной до Семашко просят от 600 до 975 рублей. От Портовой до Семашко придется заплатить около 500 рублей, хотя ранее было намного дешевле.
До этого в городе была аналогичная ситуация. Тогда в Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря.