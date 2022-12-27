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В Ростове-на-Дону в три раза взлетели цены на такси из-за пробок и дождей

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вечером во вторник, 27 декабря, подорожала стоимость услуг такси из-за транспортных проблем, следует из соответствующих сервисов.

Напомним, что в городе начался дождь, а пробкам присвоили девять баллов из 10 возможных. Заторы появились на многих улицах города еще днем.

Потоки машин в такой ситуации практически стоят на месте. Из-за этого в три раза выросла стоимость такси. 

Так, если ехать от проспекта 40-летия Победы по переулка Семашко, то стоимость может достигать 700 рублей. Хотя ранее обычно было около 250 рублей. 

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От улицы Речной до Семашко просят от 600 до 975 рублей. От Портовой до Семашко придется заплатить около 500 рублей, хотя ранее было намного дешевле. 

До этого в городе была аналогичная ситуация. Тогда в Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря.

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#Илья Протвинов#Такси#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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