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В Ростове-на-Дону закроют радио «Шансон» в 2023 году

Сегодня, 16:09
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, перестанет существовать радио "Шансон".

Это радио начало вещать в 2007 году на 105.1 FM. По информации Rоstov.aif.ru, с 1 января 2023 года изменится формат вещания. 

"Теперь на этой частоте появится "Зачетное радио". Для слушателей подготовят новости, музыку и ток-шоу", - сказано в сообщении. 

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Официальной информации об этом не появлялось, она в данный момент уточняется. 

Ранее выигравший в телешоу 1 млн житель Волгодонска рассказал, на что их потратит. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора.

 

 

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