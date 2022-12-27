Это радио начало вещать в 2007 году на 105.1 FM. По информации Rоstov.aif.ru, с 1 января 2023 года изменится формат вещания.
"Теперь на этой частоте появится "Зачетное радио". Для слушателей подготовят новости, музыку и ток-шоу", - сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не появлялось, она в данный момент уточняется.
Ранее выигравший в телешоу 1 млн житель Волгодонска рассказал, на что их потратит. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора.