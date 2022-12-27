Всего в регионе обновили 131 территорию за это время. Большинство из них выбрали местные жители.
Так, в поселке Кагальник появился парк «Рыбацкий берег», до этого здесь были только тропинки, а сейчас появились пешеходные зоны. Также сделали площадки для детей и занятий спортом.
Еще одну парковую зону благоустроили в поселке Вороново, работы прошли в рамках нацпроекта. Кроме того, обновили парк в поселке Гигант.
По словам замглавы региона Игоря Сорокина, каждый год благоустраивают около 130 территорий. А всего с 2017 года это коснулось 870 зон.
Ранее вместо сквера у ТЦ «Талер» в Ростове поставили торговые палатки.