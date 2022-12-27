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В Ростовской области благоустроили 131 общественную территорию в 2022 году

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI
В Ростовской области в этом году удалось выполнить план по благоустройству общественных территорий, сообщили в правительстве региона.

Всего в регионе обновили 131 территорию за это время. Большинство из них выбрали местные жители.

Так, в поселке Кагальник появился парк «Рыбацкий берег», до этого здесь были только тропинки, а сейчас появились пешеходные зоны. Также сделали площадки для детей и занятий спортом.

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Еще одну парковую зону благоустроили в поселке Вороново, работы прошли в рамках нацпроекта. Кроме того, обновили парк в поселке Гигант. 

По словам замглавы региона Игоря Сорокина, каждый год благоустраивают около 130 территорий. А всего с 2017 года это коснулось 870 зон. 

Ранее вместо сквера у ТЦ «Талер» в Ростове поставили торговые палатки. 

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