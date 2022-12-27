В Ростовской области подвели итоги второго сезона программы «Я в деле»

«За этот год тысячи студентов попробовали себя в предпринимательстве, произвели свои товары и услуги, получили первую прибыль и поняли, что это не страшно, и нужно не бояться пробовать и ошибаться. В первом сезоне было около 2500 выпускников и более 500 бизнес-проектов. Сейчас, по итогам второго сезона, еще 7500 участников и 1300 проектов. – рассказал Алексей Нечаев, выступая перед финалистами. – Предпринимательство – это дорога, по которой нужно идти шаг за шагом. Начинать надо с простого. Но малые шаги рождают большую историю».