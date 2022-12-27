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В Ростовской области подвели итоги второго сезона программы «Я в деле»

Сегодня, 15:05
Фото: Артемий Константинов
В Ростовской области на базе на базе конгресс отеля «Don-plaza» 78 студентов - участников всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» защитили свои бизнес-идеи перед экспертами региона.

Каждая из них стала прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться нижегородцы. Одна и команд слетала на финальную битву идей в Москву с проектом по переработке и модернизации одежды Change Market.

Ребята не только ставят в области контейнеры для приема ненужных вещей – а таких у них уже девять, но и проводят СВОП-вечеринки (от англ. swap - обмен), а также групповые мастер-классы.

«Клиент оставляет нам заявку, написав в группу ВКонтакте либо Telegram канале, отправляет нам собранные вещи по почте или оставляет их в наших пунктах приема. Принятые вещи мы сортируем, проверяем их состояние, отдаем в центр обработки вещей, фотографируем и определяем предположительные цены продажи, а после продажи мы переводим деньги клиенту на карту. На мастер-классах есть услуга ремонта одежды - мы предоставляем швейное оборудование и фурнитуру, которыми клиенты могут воспользоваться сами», - говорит соавтор проекта, студентка 4-го курса Виктория Байдикова.

На финале в Москве встретились победители региональных этапов программы – 60 команд из 60 регионов страны. Само мероприятие прошло на площадке Плехановского университета. Работы студентов оценивали эксперты из бизнеса и специальные гости – лидер партии «Новые люди» и инициатор программы «Я в деле» Алексей Нечаев и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

«За этот год тысячи студентов попробовали себя в предпринимательстве, произвели свои товары и услуги, получили первую прибыль и поняли, что это не страшно, и нужно не бояться пробовать и ошибаться. В первом сезоне было около 2500 выпускников и более 500 бизнес-проектов. Сейчас, по итогам второго сезона, еще 7500 участников и 1300 проектов. – рассказал Алексей Нечаев, выступая перед финалистами. – Предпринимательство – это дорога, по которой нужно идти шаг за шагом. Начинать надо с простого. Но малые шаги рождают большую историю».

Программа «Я в деле» – проект партии «Новые люди». Она реализуется уже в 63 регионах России при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом «КАПИТАНЫ». Главная задача проекта – научить молодых людей основам предпринимательства, помочь открыть свое дело и начать зарабатывать.

Год работы программы, по словам Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи существует, и программу будут развивать и дальше.

Стать участником проекта могут студенты региональных вузов, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ. Третий сезон проекта стартует 1 февраля 2023 года.

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