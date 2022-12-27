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В Ростовской области распространяется вирус с вероятностью летального исхода

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
В Ростовской области распространяется вирус с вероятностью летального исхода

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ростовской области превышен в два раза в декабре

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 192,6%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю зарегистрировали 39 тысяч случаев заболевания. Получается 93 пациента на 10 тысяч населения. 

Местных жителей попросили чаще мыть руки или пользоваться дезинфицирующими салфетками. Также стоит соблюдать социальную дистанцию. 

Более 60 жителей в Ростовской области заболели свиным гриппом
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По информации управления, в регионе сейчас распространяется свиной грипп. За неделю зарегистрировали 30 случаев. 

Ранее стало известно, что больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом. 

Напомним, что в Ростовской области больным ОРВИ посоветовали отказаться от употребления алкоголя. 

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