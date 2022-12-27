За неделю зарегистрировали 39 тысяч случаев заболевания. Получается 93 пациента на 10 тысяч населения.
Местных жителей попросили чаще мыть руки или пользоваться дезинфицирующими салфетками. Также стоит соблюдать социальную дистанцию.
По информации управления, в регионе сейчас распространяется свиной грипп. За неделю зарегистрировали 30 случаев.
Ранее стало известно, что больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом.
Напомним, что в Ростовской области больным ОРВИ посоветовали отказаться от употребления алкоголя.