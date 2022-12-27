Напомним, что в регионе резко выросла заболеваемость. За неделю зарегистрировали 39 тысяч случаев ОРВИ.
Кроме того, по области распространяется свиной грипп. В правительстве региона рассказали «Царьград Ростов-на-Дону», что школьники будут отдыхать больше двух недель.
По действующим правилам, образовательные организации самостоятельно устанавливают период отдыха. Однако он не должен быть менее недели.
Ранее больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом. До этого врач Галеев рассказал об ограничениях в донском регионе из-за гриппа.