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В Ростовской области зимние школьные каникулы продлятся до 15 января

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, по информации СМИ, школьники начнут учиться с 15 января.

Напомним, что в регионе резко выросла заболеваемость. За неделю зарегистрировали 39 тысяч случаев ОРВИ.

Кроме того, по области распространяется свиной грипп. В правительстве региона рассказали «Царьград Ростов-на-Дону», что школьники будут отдыхать больше двух недель.

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По действующим правилам, образовательные организации самостоятельно устанавливают период отдыха. Однако он не должен быть менее недели.

Ранее больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом. До этого врач Галеев рассказал об ограничениях в донском регионе из-за гриппа.

 

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