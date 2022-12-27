По информации 1Rnd, обломки оказались на территории заповедника «Цимлянский». Это недалеко от станицы Новоцимлянской.
«Медицинская помощь никому не потребовалась. Территории в районе обнаружения обломков оцеплена», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, в данный момент она уточняется. Сам заповедник граничит с Волгоградской областью.
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