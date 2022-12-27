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В заповеднике в Ростовской области обнаружили обломки авиационной ракеты 27 декабря

Сегодня, 13:10
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
В заповеднике в Ростовской области обнаружили обломки авиационной ракеты
В Ростовской области на территории заповедника, по информации СМИ, нашли обломки авиационной ракеты.

По информации 1Rnd, обломки оказались на территории заповедника «Цимлянский». Это недалеко от станицы Новоцимлянской.

«Медицинская помощь никому не потребовалась. Территории в районе обнаружения обломков оцеплена», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, в данный момент она уточняется. Сам заповедник граничит с Волгоградской областью. 

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, почему Украина не атакует беспилотниками Ростовскую область. Расширенный материале RostovGazeta читайте по ссылке. 

 

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