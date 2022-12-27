По информации Donday, о смерти 46-летнего военнослужащего стало известно 26 декабря. Он являлся уроженцем Пролетарского района.
«Мужчина окончил Племзаводскую школу в поселке Опенки. Но с наступлением спецоперации решил стать добровольцем», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что Юницкий подписал контракт с частной военной компанией и позже получил смертельное ранение. Теперь состоялись похороны бойца, проститься с ним пришли родные, знакомые и одноклассники.
Официальной информации не появлялось, она уточняется в данный момент.
Ранее казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов из ВСУ на Кинбурнской косе.