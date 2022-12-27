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В зоне СВО погиб доброволец из Ростовской области Юницкий

Сегодня, 12:06
Фото: mil.ru
Доброволец из Ростовской области Сергей Юницкий, по информации СМИ, погиб в спецоперации.

По информации Donday, о смерти 46-летнего военнослужащего стало известно 26 декабря. Он являлся уроженцем Пролетарского района.

«Мужчина окончил Племзаводскую школу в поселке Опенки. Но с наступлением спецоперации решил стать добровольцем», — сказано в сообщении.

Доброволец из Ростовской области Сергей Юницкий, по информации СМИ, погиб в спецоперации.
Фото: Газета Наша Неделя. Пролетарск
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Издание пишет, что Юницкий подписал контракт с частной военной компанией и позже получил смертельное ранение. Теперь состоялись похороны бойца, проститься с ним пришли родные, знакомые и одноклассники.

Официальной информации не появлялось, она уточняется в данный момент.

Ранее казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов из ВСУ на Кинбурнской косе.

 

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