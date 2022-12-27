Происшествие случилось в автобусе № 4. По словам горожан, на входе в салоне спал пьяный мужчина.
«Самое интересное, что водитель был в курсе. На вопрос „Как же дальше?“ он просто ответил, что этого человека надо переступить», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях назвали всех участников бесчеловечными. По их словам, нужно было помочь мужчине.
«А почему не помочь подняться человеку? Скорее за телефон. Человеческие качества у автора поста отбиты напрочь», — говорится в комментариях.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.