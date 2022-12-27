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Водитель автобуса в Ростове-на-Дону попросил переступать спящего на полу мужчину

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI
Водитель автобуса в Ростове-на-Дону просил пассажиров переступать спящего на полу в салоне мужчину, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в автобусе № 4. По словам горожан, на входе в салоне спал пьяный мужчина.

«Самое интересное, что водитель был в курсе. На вопрос „Как же дальше?“ он просто ответил, что этого человека надо переступить», — говорится в публикации.

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Пользователи в комментариях назвали всех участников бесчеловечными. По их словам, нужно было помочь мужчине.

«А почему не помочь подняться человеку? Скорее за телефон. Человеческие качества у автора поста отбиты напрочь», — говорится в комментариях.

Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.

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