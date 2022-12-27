rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Выплаты для детей с редкими заболеваниями появятся в Ростовской области с 2023 года

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Выплаты для детей с редкими заболеваниями появятся в Ростовской области с 2023 года
В Ростовской области с 1 января 2023 года семьям с детьми с редкими заболеваниями будут материально помогать, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о детях с заболеванием фенилкетонурией. Всего на их поддержку направят 7,3 миллиона рублей. 

Выплаты семьям будут ежемесячными, на них родители смогут покупать специальное питание. О такой помощи губернатора просили родители. 

Всего в регионе числятся 114 детей с такой болезнью, им необходимы особые продукты - безбелковые. Размер выплаты будет начинаться от 2,3 тысячи рублей, все зависит от возраста ребенка. 

Фенилкетонурия – это заболевание, которое превращает употребление белка в яд для организма.

Ранее пенсионерам из Ростовской области рассказали, когда ждать выплаты за январь.

Читайте также:
Пенсионерам из Ростовской области рассказали, когда ждать выплаты за январьДетям участников СВО из Ростовской области выплатят по 20 тысяч рублей в 2023 годуСтало известно, какие новые выплаты и пошлины введут в Ростовской области с 1 января
#Илья Протвинов#Касается каждого#Деньги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Ростовчанам придется жить со вспышками на солнце и с еще одним кладбищем
Сегодня, 14:40
Цимлянский заповедник оцепили в Ростовской области из-за обломков ракеты
Сегодня, 14:08
«Из Ростова в Мордовию»: заключенный Новиков с метастазами не добился освобождения
Сегодня, 12:28
Кобзев анонсировал рост зарплат медиков в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 13:59
Пробки в 7 баллов сковали движение в Ростове-на-Дону днем 27 декабря
Сегодня, 12:58
С нового года в Ростовской области подорожает проезд в электричках
Сегодня, 14:37