Речь идет о детях с заболеванием фенилкетонурией. Всего на их поддержку направят 7,3 миллиона рублей.
Выплаты семьям будут ежемесячными, на них родители смогут покупать специальное питание. О такой помощи губернатора просили родители.
Всего в регионе числятся 114 детей с такой болезнью, им необходимы особые продукты - безбелковые. Размер выплаты будет начинаться от 2,3 тысячи рублей, все зависит от возраста ребенка.
Фенилкетонурия – это заболевание, которое превращает употребление белка в яд для организма.
Ранее пенсионерам из Ростовской области рассказали, когда ждать выплаты за январь.