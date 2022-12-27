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Жителя в Ростовской области будут лечить за нападение с ножом на полицейского

Сегодня, 16:42
Фото: 1MI
В Ростовской области будут лечить жителя села Покровское, который ножом ударил ножом полицейского и женщину, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось в ночь на 28 декабря 2021 года. Фигурант ударил ножом женщину, после чего задержал полицейский.

Нападавший оказал сопротивление и ударил правоохранителя по лицу. После этого фигуранта доставили в отдел, где он с ручкой напал на следователя и несколько раз ударил его. 

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По данному факту возбудили уголовное дело, а 26-летнего мужчину арестовали. Судебная экспертиза показала, что он нуждается в психиатрической помощи. 

Теперь дело передали в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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