Происшествие случилось в ночь на 28 декабря 2021 года. Фигурант ударил ножом женщину, после чего задержал полицейский.
Нападавший оказал сопротивление и ударил правоохранителя по лицу. После этого фигуранта доставили в отдел, где он с ручкой напал на следователя и несколько раз ударил его.
По данному факту возбудили уголовное дело, а 26-летнего мужчину арестовали. Судебная экспертиза показала, что он нуждается в психиатрической помощи.
Теперь дело передали в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Ранее ростовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропорт.