Издание выяснило, что громкие преступления можно поделить на несколько категорий. Они были связаны с хакерскими группировками, фейками о российской армии, госизменой ученых.
При этом значимых освобождений оказалось не так много. Так, отпустили владельца взорвавшейся шахты «Листвяжная», где погибли более 50 человек. На свободе оказалась и экс-замминиста просвещения Марина Ракова.
Меркачева рассказала, что сейчас люди живут в новой реальности, где усилили контроль над инфопространством. По ее словам, приходится жить в особых условиях.
Журналист издания поинтересовался, дали ли негласные указания судьям выносить жесткие приговоры за распространение фейков о дискредитации армии. Она ответила отрицательно.
«Суды пытаются разбираться и были случаи, когда возвращали некоторые дела, касающиеся фейков. Но ситуацию бывают различными, я не осталась равнодушной, когда кочегара признали виновным в распространении фейков. Где кочегар, какая у него аудитория?», — возмутилась журналист.
Она добавила, что статья о фейках несет две цели — это инструмент давления на общество, чтобы люди думали, прежде чем делали публикации в Сети. Но также статья помогает пресекать опасную деятельность.
Меркачева подчеркнула, что подводить под эту статью можно людей с большой аудиторией и профессионалов своего дела, а не обычных граждан.