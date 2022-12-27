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Журналист Меркачева объяснила громкие аресты в России в 2022 году

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Журналист Меркачева объяснила громкие аресты в России в 2022 году
В России в этом году произошло большое количество резонансных событий и арестов. С чем это связано, журналист Ева Меркачева рассказала изданию «Новые известия».

Издание выяснило, что громкие преступления можно поделить на несколько категорий. Они были связаны с хакерскими группировками, фейками о российской армии, госизменой ученых.

При этом значимых освобождений оказалось не так много. Так, отпустили владельца взорвавшейся шахты «Листвяжная», где погибли более 50 человек. На свободе оказалась и экс-замминиста просвещения Марина Ракова.

Меркачева рассказала, что сейчас люди живут в новой реальности, где усилили контроль над инфопространством. По ее словам, приходится жить в особых условиях.

Журналист издания поинтересовался, дали ли негласные указания судьям выносить жесткие приговоры за распространение фейков о дискредитации армии. Она ответила отрицательно.

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«Суды пытаются разбираться и были случаи, когда возвращали некоторые дела, касающиеся фейков. Но ситуацию бывают различными, я не осталась равнодушной, когда кочегара признали виновным в распространении фейков. Где кочегар, какая у него аудитория?», — возмутилась журналист.

Она добавила, что статья о фейках несет две цели — это инструмент давления на общество, чтобы люди думали, прежде чем делали публикации в Сети. Но также статья помогает пресекать опасную деятельность.

Меркачева подчеркнула, что подводить под эту статью можно людей с большой аудиторией и профессионалов своего дела, а не обычных граждан. 

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