«Суды пытаются разбираться и были случаи, когда возвращали некоторые дела, касающиеся фейков. Но ситуацию бывают различными, я не осталась равнодушной, когда кочегара признали виновным в распространении фейков. Где кочегар, какая у него аудитория?», — возмутилась журналист.