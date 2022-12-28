Аналитики раскрыли секреты экономии при закупке продуктов для новогодних салатов

Как сообщает transsibinfo.com, затраты на покупку продуктов для приготовления среднестатического «тазика» оливье (2,2 килограмма) из хорошо зарекомендовавших себя брендов будут достигать 254,6 рубля. Аналогичный объем салата, приготовленный и заправленный из собственных торговых марок «Пятерочки», даст возможность сэкономить 37% суммы и в итоге обойдется лишь в 160,2 рубля. За последние 12 месяцев стоимость ингредиентов из брендовых продуктов для самого главного новогоднего салата возросла на 2%, а из СТМ – осталась прежней.
СТМ – собственные торговые марки крупных сетевых магазинов, которые под заказ выпускают в промышленных масштабах компании-партнеры. Эта категория продовольственных товаров отличается самой выгодной ценой среди прочего ассортимента продукции, так как торговые сети не тратятся на проведение рекламных кампаний для их продвижения. А качество при этом ничуть не уступает разрекламированным брендам, так как зачастую две категории таких товаров под разными упаковками могут похвастаться практически идентичным содержанием самого продукта.
Минимальные цены на продукты для оливье из растиражированных брендов наблюдаются в Выксе (225,4 рубля), а стоимость покупки СТМ продуктов для приготовления новогоднего салата ниже всего в Набережных Челнах (155,2 рубля). В столице средняя цена продуктов для оливье – 301,1 рубля, а если заменить продукцию популярных брендов на аналогичные СТМ – 165,8 рубля, то есть почти вдвое выгоднее.
«Тазик» селедки под шубой объемом 1,9 килограмма клиентам торговой сети обычно обходится в 200 рублей в том случае, если они приобретают товары только раскрученных марок. А если их заменить на более доступные, по цене СТМ, то итоговая стоимость за такую корзину продуктов на кассе обойдется лишь в 149,4 рубля, что на 25% дешевле. Также стоит отметить, что продукты СТМ для приготовления селедки под шубой за год подешевели на 4%, а затраты на аналогичный продуктовый набор из популярных брендов возросли на те же 4%.
Максимально низкие расценки на набор продуктов популярных марок для селедки под шубой были обнаружены в Сызрани (160,2 рубля) и Тольятти (161,5 рубля), а из СТМ – в Тюмени (150,8 рубля) и Иркутске (152 рубля). В Северной столице группа продуктов для популярного в России новогоднего салата из проверенных брендов будет стоить 202 рубля, а из СТМ – 164,7 рубля.