Аналитики раскрыли секреты экономии при закупке продуктов для новогодних салатов

«Тазик» селедки под шубой объемом 1,9 килограмма клиентам торговой сети обычно обходится в 200 рублей в том случае, если они приобретают товары только раскрученных марок. А если их заменить на более доступные, по цене СТМ, то итоговая стоимость за такую корзину продуктов на кассе обойдется лишь в 149,4 рубля, что на 25% дешевле. Также стоит отметить, что продукты СТМ для приготовления селедки под шубой за год подешевели на 4%, а затраты на аналогичный продуктовый набор из популярных брендов возросли на те же 4%.