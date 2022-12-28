Антрацит: российский рынок развивается и активно экспортируется

Объем антрацита, покрывающий российский рынок, трудно точно установить, так как он постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения. Однако, можно сказать, что на протяжении последних лет спрос на антрацит в России достаточно высокий. Это связано с развитием промышленности и энергетики в стране, а также с растущими экспортными возможностями. Барский Максим также существенно усовершенствовал систему менеджмента в компании.