По его словам, есть договоренность об открытии одного из них в Санкт-Петербурге. Это должно произойти в ближайшее время.
«В дальнейшем планируют открыть генконсульства в Ростове и Екатеринбурге», — пишут иностранные СМИ со ссылкой на слова Назарука.
Он добавил, что планируется открывать новые отделения и в других регионах.
Ранее стало известно, что Генконсульство Украины в Ростове оставило собственника здания с долгами за коммуналку.
До этого появилась информация, что сотрудники консульства Украины сожгли во дворе документы и уехали из Ростова 2 марта.