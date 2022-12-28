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Белоруссия откроет в Ростове-на-Дону Генконсульство

Сегодня, 14:42
Фото: Пользователь 699/CC BY SA / wikimedia.org
Белоруссия откроет в Ростове-на-Дону Генконсульство
В России, в том числе Ростове-на-Дону, планируют открыть три Генконсульства Белоруссии, сообщил замглавы МИД Игорь Назарук.

По его словам, есть договоренность об открытии одного из них в Санкт-Петербурге. Это должно произойти в ближайшее время.

«В дальнейшем планируют открыть генконсульства в Ростове и Екатеринбурге», — пишут иностранные СМИ со ссылкой на слова Назарука.

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Он добавил, что планируется открывать новые отделения и в других регионах. 

Ранее стало известно, что Генконсульство Украины в Ростове оставило собственника здания с долгами за коммуналку.

До этого появилась информация, что сотрудники консульства Украины сожгли во дворе документы и уехали из Ростова 2 марта.

 

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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