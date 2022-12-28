Британцы рассказали, как они оценивают последствия от выхода страны из ЕС

Только 34% из тех, кто проголосовал за выход государства из Евросоюза, назвали Brexit успехом, пишет INFOX.RU. 19% респондентов признались, что данное решение можно назвать полным провалом.
Из тех, кто 6 лет назад голосовал за то, чтобы Британия не выходила из состава ЕС, больше половины признали, что Brexit оказался провальным шагом, 15% поменяли свое отношение, и теперь говорят, что шаг был верным.
Многие жители страны заявляют, что последствия для Великобритании оказались гораздо более жесткими, чем они могли предположить. По словам 23% опрошенных положение страны в мире после выхода из объединения заметно ухудшилось. Более трети респондентов утверждают, что Brexit нанес экономике сильный вред, еще 43% считают, что выход из ЕС ухудшил ситуацию с незаконной миграцией.
47% рассказывают, что хотели бы вернуться в состав ЕС, если бы результаты голосования можно было пересмотреть. Повторно проголосовали бы за Brexit чуть более трети респондентов, 10% не имеют на этот счет определенного мнения. А 8% из опрошенных британцев честно признались, что референдум они бы проигнорировали.
В Центр Европейских реформ подсчитали, во сколько Великобритании обошлось решение о выходе из состава Евросоюза. К июню 2022 года размер недополученных инвестиций и упущенных доходов от торговли составил £33 млрд, что составляет порядка $40 млрд.