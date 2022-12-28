Британцы рассказали, как они оценивают последствия от выхода страны из ЕС

47% рассказывают, что хотели бы вернуться в состав ЕС, если бы результаты голосования можно было пересмотреть. Повторно проголосовали бы за Brexit чуть более трети респондентов, 10% не имеют на этот счет определенного мнения. А 8% из опрошенных британцев честно признались, что референдум они бы проигнорировали.