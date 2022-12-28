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Членом ЛДПР стал Герой России из Ростовской области Александр Дзюба

Сегодня, 08:19
Фото: ЛДПР
Герой России и участник боевых действий Александр Дзюба вступил в партийные ряды ЛДПР.
 

Торжественное мероприятие с участником боевых действий в Афганистане, Абхазии, Северной Осетии и двух чеченских кампаний состоялось в Ростовском региональном отделении. Героя России пригласил депутат Госдумы, координатор реготделения ЛДПР Юрий Напсо.

Александру Дзюбе под аплодисменты передали партийный билет ЛДПР. Он всегда был ярым сторонником партии, поэтому с радостью пообщался с ее представителями. 

Он рассказал о том, как воевал, какие были ужасы в 1990-е и что нельзя допустить подобного вновь. Также участник рассказал о своей первой встрече с Владимиром Жириновским.

«Образец руководителя всегда был, есть и будет для меня основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Я всегда его уважал его, обожал, любил. Душа привела меня в ЛДПР», — произнес ветеран.

Он добавил, что рад присоединиться к порядочной партии.

Фото: ЛДПР

Александр Дзюба родился в поселке Красноармейском Ростовской области. Во время боевых действий он совершил 2,8 тысячи вылетов, проявив высокий профессионализм, героизм и личное мужество. Трижды был представлен к званию Героя России. Общий налет к весне 2002 года достиг 4,3 тысячи часов.

Добавим, что это не первый известный человек, вступивший в ЛДПР за последнее время. В начале декабря в партийные ряды вступил Виктор Бут.

#Анна Петрова#Ростовская область
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