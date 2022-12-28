Членом ЛДПР стал Герой России из Ростовской области Александр Дзюба

Торжественное мероприятие с участником боевых действий в Афганистане, Абхазии, Северной Осетии и двух чеченских кампаний состоялось в Ростовском региональном отделении. Героя России пригласил депутат Госдумы, координатор реготделения ЛДПР Юрий Напсо.

Александру Дзюбе под аплодисменты передали партийный билет ЛДПР. Он всегда был ярым сторонником партии, поэтому с радостью пообщался с ее представителями.

Он рассказал о том, как воевал, какие были ужасы в 1990-е и что нельзя допустить подобного вновь. Также участник рассказал о своей первой встрече с Владимиром Жириновским.

«Образец руководителя всегда был, есть и будет для меня основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Я всегда его уважал его, обожал, любил. Душа привела меня в ЛДПР», — произнес ветеран.

Он добавил, что рад присоединиться к порядочной партии.