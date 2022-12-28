Донские депутаты «Единой России» доставили новогодние подарки в военный госпиталь

«Благодарю наших военнослужащих, наших бойцов за защиту страны, за ратный подвиг, за самоотверженность, которую проявил каждый при участии в специальной военной операции. Слова благодарности нужны и врачам. «Спасибо врачам» - этот лозунг появился в 2020 ковидном году, но он актуален и сегодня. Мы говорим спасибо военным медикам за то что они, не жалея себя, работают круглосуточно и делают все для того, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье наших ребят», - отметил Александр Ищенко.