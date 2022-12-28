Донские депутаты «Единой России» доставили новогодние подарки в военный госпиталь

Накануне Нового года депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области доставили в окружной военный госпиталь более 1000 подарков.
«Новый год – это праздник для всех, в том числе и для наших ребят, которые сегодня в силу разных обстоятельств находятся здесь», - уверен спикер Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Поздравления прозвучали и в адрес сотрудников военного госпиталя во главе с начальником, полковником медицинской службы Валерием Кокоевым. Также госпиталь получил от депутатов запас медицинских расходных материалов.
«Благодарю наших военнослужащих, наших бойцов за защиту страны, за ратный подвиг, за самоотверженность, которую проявил каждый при участии в специальной военной операции. Слова благодарности нужны и врачам. «Спасибо врачам» - этот лозунг появился в 2020 ковидном году, но он актуален и сегодня. Мы говорим спасибо военным медикам за то что они, не жалея себя, работают круглосуточно и делают все для того, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье наших ребят», - отметил Александр Ищенко.
Как напомнил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимир Ревенко, помощь госпиталю от парламентариев оказывается регулярно. При участии депутатов выполнили капитальный ремонт в хирургическом корпусе, доставлялось сюда медицинское оборудование, халаты, питьевая вода в больших объемах и продукты.
В военном госпитале помогают врачам волонтеры, которые обучались на бесплатных курсах первой помощи в РостГМУ, открытых при поддержке депутатов Госдумы от Ростовской области и регионального Заксобрания.
Депутаты во взаимодействии с донским Правительством обеспечили организацию системы поддержки семей военнослужащих, которые принимают участие в СВО – в дополнение к федеральным льготам на областном уровне установлено несколько мер помощи.