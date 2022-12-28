rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-полицейский и пятеро ростовчан предстанут перед судом за мошенничество на 30 млн

Сегодня, 14:10
Фото: ryazan.sledcom.ru
Экс-полицейский и пятеро ростовчан предстанут перед судом за мошенничество на 30 млн
В Ростове-на-Дону будут судить пятерых местных жителей и бывшего полицейского за махинации со страховкой, сообщили в УСКР по региону.

С 2016 по 2020 годы фигуранты занимались инсценировкой автоаварий. После каждой из них сотрудник ГИБДД готовил подложные документы.

Бумаги передавали в страховые компании и суды для получения выплат. Всего подельники успели получить 30 миллионов рублей.

«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове
Узнать подробнее

Часть средств передали бывшему полицейскому - 1,8 миллиона рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. 

Трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей. 

Читайте также:
«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в РостовеЖитель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникамМошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеров
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Климатолог объяснил, почему ростовчане не cмогут дождаться снега в декабре 2022 года
Сегодня, 09:19
Власти Ростовской области создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки
Сегодня, 08:15
Губернатор Голубев рассказал, как путешествует с закрытым в Ростове аэропортом Платов
Сегодня, 07:47
Ритуальщики заявили, что найдут ростовчанам места на кладбище
Сегодня, 04:19
Экспертиза одобрила строительство ЖК на месте старого автопарка в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
Сегодня, 05:49