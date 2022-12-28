С 2016 по 2020 годы фигуранты занимались инсценировкой автоаварий. После каждой из них сотрудник ГИБДД готовил подложные документы.
Бумаги передавали в страховые компании и суды для получения выплат. Всего подельники успели получить 30 миллионов рублей.
Часть средств передали бывшему полицейскому - 1,8 миллиона рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.