rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор Голубев рассказал, как путешествует с закрытым в Ростове аэропортом Платов

Сегодня, 07:47
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области раскрыл, как ездит по России при закрытом аэропорту
Губернатор Ростовской области заявил, что успел опробовать все виды транспорта после закрытия аэропорта Платов, об этом он рассказал СМИ.

С 24 февраля, после начала спецоперации, воздушное пространство над Ростовской областью остается закрытым. Временно не работает и аэропорт Платов. Однако губернатор региона продолжает активно ездить по стране. Он рассказал журналистам, что перепробовал уже все виды передвижений. Чаще всего он поездом добирается до ближайшего города с открытым аэропортом, откуда летит в другие места. Также иногда у Голубева получается летать самолетами военного ведомства.

Аэропорт Платов в Ростове возобновит работу не раньше 2023 года
Узнать подробнее

В Москву Голубев часто ездит на автомобиле. Тогда он совмещает поездки в столицу с посещением северных районов области.

В дороге губернатор предпочитает смотреть фильмы или работать с почтой, сообщает «Город N».

Ранее эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт Платов.

Читайте также:
Эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт ПлатовВоенкор Сладков назвал причины, почему аэропорт Платов в Ростове остается закрытымСМИ сообщили о самолете Superjet, который приземлился в ростовском аэропорту Платов
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аэропорт Платов
Подпишитесь
Пенсионерка в Ростове переписала квартиру на чужих людей и умерла странной смертью
Сегодня, 06:03
Ростовского летчика Ярошенко и Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США
Сегодня, 05:09
Ритуальщики заявили, что найдут ростовчанам места на кладбище
Сегодня, 04:19
Водитель автобуса в Ростове-на-Дону попросил переступать спящего на полу мужчину
Вчера, 17:22
Жителя в Ростовской области будут лечить за нападение с ножом на полицейского
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
Сегодня, 05:49