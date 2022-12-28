С 24 февраля, после начала спецоперации, воздушное пространство над Ростовской областью остается закрытым. Временно не работает и аэропорт Платов. Однако губернатор региона продолжает активно ездить по стране. Он рассказал журналистам, что перепробовал уже все виды передвижений. Чаще всего он поездом добирается до ближайшего города с открытым аэропортом, откуда летит в другие места. Также иногда у Голубева получается летать самолетами военного ведомства.
В Москву Голубев часто ездит на автомобиле. Тогда он совмещает поездки в столицу с посещением северных районов области.
В дороге губернатор предпочитает смотреть фильмы или работать с почтой, сообщает «Город N».
Ранее эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт Платов.