С 24 февраля, после начала спецоперации, воздушное пространство над Ростовской областью остается закрытым. Временно не работает и аэропорт Платов. Однако губернатор региона продолжает активно ездить по стране. Он рассказал журналистам, что перепробовал уже все виды передвижений. Чаще всего он поездом добирается до ближайшего города с открытым аэропортом, откуда летит в другие места. Также иногда у Голубева получается летать самолетами военного ведомства.