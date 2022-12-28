Всего участниками опроса стали почти 400 человек. У них поинтересовались, планируют ли они пить алкоголь в новогоднюю ночь.
Более 19% респондентов выступили за трезвый праздник. Получается, что каждый пятый местный житель не будет пить алкоголь на Новый год.
Еще 40% ростовчан собираются выпить чисто символически. Они ограничатся бокалом шампанского.
Остальные заявили, что собираются отметить праздник по полной. Поэтому на их праздничном столе будет достаточно алкоголя.
«Я и без праздников не пью», — говорили опрошенные ростовчане. Многие не увидели ничего плохого в алкогольных напитках.
Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на новогодний стол.