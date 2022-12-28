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Каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год

Сегодня, 17:18
Фото: 1MI
Почти 20% жителей Ростова-на-Дону в ходе проведенного изданием RostovGazeta опроса заявили, что не будут употреблять алкоголь на Новый год.

Всего участниками опроса стали почти 400 человек. У них поинтересовались, планируют ли они пить алкоголь в новогоднюю ночь.

Более 19% респондентов выступили за трезвый праздник. Получается, что каждый пятый местный житель не будет пить алкоголь на Новый год.

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Еще 40% ростовчан собираются выпить чисто символически. Они ограничатся бокалом шампанского.

Остальные заявили, что собираются отметить праздник по полной. Поэтому на их праздничном столе будет достаточно алкоголя.

«Я и без праздников не пью», — говорили опрошенные ростовчане. Многие не увидели ничего плохого в алкогольных напитках.

Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на новогодний стол.

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