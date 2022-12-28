Климатолог уверен — если воздух в Ростове будет холодным, то снег будет.
«Даже если сверху будет теплый воздух, то, попадая в зону холодного, жидкие осадки начнут переходить в зерна», - отмечает Александр Иошпа.
Отсутствие снега в декабре эксперт связывает с климатическими изменениями.
«За минувшие 100 лет повысилась температура воздуха. Эти изменения стали причиной уменьшения снега в декабре. Нередко декабрь в Ростове и вовсе проходит без снега, но это бывает не каждый год. Все это зависит от циркуляции атмосферы [совокупности воздушных течений над земной поверхностью - прим.редакции]», - разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как изменился климат в Ростовской области за последние сто лет.