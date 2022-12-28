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Климатолог объяснил, почему ростовчане не cмогут дождаться снега в декабре 2022 года

Сегодня, 09:19
Фото: rostovgazeta.ru
Почему ростовчане не могут дождаться снега в декабре 2022 года
Снег в Ростове выпадать не перестанет, но для снегопада нужна холодная температура воздуха, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Климатолог уверен — если воздух в Ростове будет холодным, то снег будет.

«Даже если сверху будет теплый воздух, то, попадая в зону холодного, жидкие осадки начнут переходить в зерна», - отмечает Александр Иошпа.

Отсутствие снега в декабре эксперт связывает с климатическими изменениями.

«За минувшие 100 лет повысилась температура воздуха. Эти изменения стали причиной уменьшения снега в декабре. Нередко декабрь в Ростове и вовсе проходит без снега, но это бывает не каждый год. Все это зависит от циркуляции атмосферы [совокупности воздушных течений над земной поверхностью - прим.редакции]», - разъясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как изменился климат в Ростовской области за последние сто лет. 

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