Призванные на военную службу граждане России в рамках частичной мобилизации смогут рассчитывать на бесплатные квоты на лечение мужского бесплодия и хранение клеток в криобанке. С инициативой о создании бесплатного банка спермы для последующего лечения бесплодных мужчин к правительству РФ обратился Президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов. По его словам, он уже получил ответ, что министерство здравоохранения РФ определило источник финансирования подобной медицинской услуги до 2024 года.
Он добавил, что в дальнейшем бесплатное использование генетического материала регламентируется законом по ОМС, при наличии показаний.
Уже сейчас «Союз адвокатов России» оказывает помощь нескольким семьям, в которых супруга призвали в рамках мобилизации, в получении бесплатной медпомощи по консервации спермы.
Корреспондент RostovGazeta изучил предложения ростовских клиник на услуги по консервации спермы и выяснил, что стоимость может составлять около 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что дети мобилизованных в Ростовской области могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.