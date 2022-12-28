Призванные на военную службу граждане России в рамках частичной мобилизации смогут рассчитывать на бесплатные квоты на лечение мужского бесплодия и хранение клеток в криобанке. С инициативой о создании бесплатного банка спермы для последующего лечения бесплодных мужчин к правительству РФ обратился Президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов. По его словам, он уже получил ответ, что министерство здравоохранения РФ определило источник финансирования подобной медицинской услуги до 2024 года.