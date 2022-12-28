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Квоты на хранение спермы в криобанке получат мобилизованные из Ростовской области

Сегодня, 18:17
Фото: 1MI
В России, и в Ростовской области в частности, могут ввести финансирование из федерального бюджета консервации и хранения половых клеток граждан, мобилизованных для участия в СВО, передает ТАСС.

Призванные на военную службу граждане России в рамках частичной мобилизации смогут рассчитывать на бесплатные квоты на лечение мужского бесплодия и хранение клеток в криобанке. С инициативой о создании бесплатного банка спермы для последующего лечения бесплодных мужчин к правительству РФ обратился  Президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов. По его словам,  он уже получил ответ, что министерство здравоохранения РФ определило источник финансирования подобной медицинской услуги до 2024 года.

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Он добавил, что в дальнейшем бесплатное использование генетического материала регламентируется законом по ОМС, при наличии показаний.
Уже сейчас «Союз адвокатов России» оказывает помощь нескольким семьям, в которых супруга призвали в рамках мобилизации, в получении бесплатной медпомощи по консервации спермы. 

Корреспондент RostovGazeta изучил предложения ростовских клиник на услуги по консервации спермы и выяснил, что стоимость может составлять около 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что дети мобилизованных в Ростовской области могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

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