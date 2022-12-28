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Медведев назвал уехавших из России ростовских оппозиционеров уродами

Сегодня, 10:54
Фото: kremlin.ru
Медведев назвал уехавших из России ростовских оппозиционеров уродами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уродами уехавших из страны оппозиционеров, в том числе из Ростовской области, говорится в его Telegram-канале.

Медведев рассказал о том, что пишут уехавшие из России оппозиционеры. По его словам, они посылают проклятия в адрес власти.

Зампред Совбеза заявил, что это мерзко читать на фоне сражающихся за Родину бойцов. Они рискуют жизнями и показывают чудеса настоящего героизма.

«Свинтившие же уроды каждый день желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо», — возмутился Медведев.

Он добавил, что предатели, которые желают поражения своей стране, являются врагами общества. По его мнению, таких людей нельзя пускать обратно.

Медведев назвал уехавших из России ростовских оппозиционеров уродамиМедведев назвал уехавших из России ростовских оппозиционеров уродами
Медведев назвал уехавших из России ростовских оппозиционеров уродами
Фото: t.me/medvedev_telegram

Ранее ростовский депутат Водолацкий заявил, что Киев должен вернуться в состав России.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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