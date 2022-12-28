Медведев рассказал о том, что пишут уехавшие из России оппозиционеры. По его словам, они посылают проклятия в адрес власти.
Зампред Совбеза заявил, что это мерзко читать на фоне сражающихся за Родину бойцов. Они рискуют жизнями и показывают чудеса настоящего героизма.
«Свинтившие же уроды каждый день желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо», — возмутился Медведев.
Он добавил, что предатели, которые желают поражения своей стране, являются врагами общества. По его мнению, таких людей нельзя пускать обратно.