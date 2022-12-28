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Новые автобусные маршруты запустят в три микрорайона в Ростове-на-Дону в 2023 году

Сегодня, 09:12
Фото: rostov-gorod.ru
Новые автобусные маршруты запустят в три микрорайона в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос открытия новых маршрутов транспорта в три микрорайона, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В данный момент проводится разработка новых маршрутов. Речь идет о микрорайоне Левенцовский, ЖК «Вересаево» и «Скай Парк».

Появятся и новые остановки на улицах Алма-Атинская и Нансена. Для существующих маршрутов обустроят новые остановочные пункты, в том числе на Театральном и Варфоломеева.

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Также продолжится работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на участке от Комсомольской до Сарьяна.

Ранее ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря.

 

 

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