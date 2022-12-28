В данный момент проводится разработка новых маршрутов. Речь идет о микрорайоне Левенцовский, ЖК «Вересаево» и «Скай Парк».
Появятся и новые остановки на улицах Алма-Атинская и Нансена. Для существующих маршрутов обустроят новые остановочные пункты, в том числе на Театральном и Варфоломеева.
Также продолжится работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на участке от Комсомольской до Сарьяна.
Ранее ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря.