Обслуживанием искусственных сооружений занимаются муниципальные компании. Однако на этом рынке работают и другие организации.
«Поэтому возможность проводить эту работу необходимо предоставить всем заинтересованным компаниям. Но конкурентные закупки не проводятся», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это является нарушением закона о защите конкуренции. Поступило требование устранить недочеты.
Ранее ФАС оштрафовала «РостовАвтоДор» с его партнером на 228 млн рублей за картель. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.