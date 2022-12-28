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Ограничение конкуренции выявили на рынке услуг ЖКХ в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:18
Фото: rostov-gorod.ru
Ограничение конкуренции выявили на рынке услуг ЖКХ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ответственные за ливневки и подземные переходы структуры ограничивали конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, сообщили в УФАС по региону.

Обслуживанием искусственных сооружений занимаются муниципальные компании. Однако на этом рынке работают и другие организации.

«Поэтому возможность проводить эту работу необходимо предоставить всем заинтересованным компаниям. Но конкурентные закупки не проводятся», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что это является нарушением закона о защите конкуренции. Поступило требование устранить недочеты. 

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