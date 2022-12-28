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Около 400 человек госпитализировали в Ростовской области из-за гриппа и ОРВИ

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Около 400 человек госпитализировали в Ростовской области из-за гриппа и ОРВИ
Только за прошедшую неделю 363 человека оказались на больничной койке в Ростовской области из-за тяжелого течения гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре.

Количество тяжелых случаев гриппа и ОРВИ увеличивается в Ростовской области каждую неделю. Число госпитализаций в регионе выросло на 4,6%. 

Только на прошлой неделе в больнице из-за гриппа оказались 363 жителя Ростовской области. До этого число госпитализированных составляло 347 человек. 

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Напомним, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ростовской области превышен на 192,6%. За прошедшую неделю зарегистрировано 39 тысяч случае заболевания. 

Ранее в Ростовской области школьные каникулы продлили до 15 января из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

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#Новости#Ростовская область#Сезон гриппа и ОРВИ#Эпидемия гриппа#Алина Заярная
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