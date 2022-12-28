Количество тяжелых случаев гриппа и ОРВИ увеличивается в Ростовской области каждую неделю. Число госпитализаций в регионе выросло на 4,6%.
Только на прошлой неделе в больнице из-за гриппа оказались 363 жителя Ростовской области. До этого число госпитализированных составляло 347 человек.
Напомним, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ростовской области превышен на 192,6%. За прошедшую неделю зарегистрировано 39 тысяч случае заболевания.
Ранее в Ростовской области школьные каникулы продлили до 15 января из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.