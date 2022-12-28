Происшествие случилось днем в среду, 28 декабря. В квартире дома произошел взрыв дистиллятора.
Это произошло из-за разгерметизации, но пожара не было. В результате в помещении выбило стекла.
«Никто не погиб, но пострадал 63-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами третьей степени», — сказано в сообщении.
Сейчас о состоянии мужчины информации нет. Ранее в центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря. Подробный материал читайте по ссылке.
До этого житель в Таганроге получил ожоги 80% тела при взрыве самогонного аппарата.