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Пенсионер пострадал при взрыве самогонного аппарата в Ростове-на-Дону днем 28 декабря

Сегодня, 12:09
Фото: stockvault.net
Пенсионер пострадал при взрыве самогонного аппарата в Ростове-на-Дону днем 28 декабря
В Ростове-на-Дону на улице Новаторов в одной из квартир произошел взрыв, пострадал один человек, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось днем в среду, 28 декабря. В квартире дома произошел взрыв дистиллятора. 

Это произошло из-за разгерметизации, но пожара не было. В результате в помещении выбило стекла. 

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«Никто не погиб, но пострадал 63-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами третьей степени», — сказано в сообщении.

Сейчас о состоянии мужчины информации нет. Ранее в центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря. Подробный материал читайте по ссылке.

До этого житель в Таганроге получил ожоги 80% тела при взрыве самогонного аппарата.

 

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