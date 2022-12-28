«Сейчас мы озадачены поиском родственников Зинаиды Охотиной. Знаем, что кто-то из ее родных звонил в ритуальные компании, пытался найти информацию о ее похоронах. Но об этом мы узнали поздно, и номер телефона никто не записал. А мы хотели бы передать родным урну с прахом бабушки, которая сейчас у нас», — говорит Валентина Бондаренко.