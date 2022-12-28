В ритуальную компанию в Ростове для организации похорон умершей бабушки обратились ее арендаторы. Они не являлись родственниками усопшей — снимали у нее квартиру, а потом оформили генеральную доверенность.
«Мы составили прайс на ритуальные услуги. Наш агент организовал вывоз тела в морг. Однако когда пришло время забирать тело, эти люди сообщили, что у них нет денег, и платить они ни за что не будут», - отмечает Валентина Бондаренко.
В итоге кремация Зинаиды Охотиной полностью легла на плечи компании по ритуальным услугам. А попытки понять поведение людей, действующих по генеральной доверенности и передумавших внести оплату, вывели представителей ритуальной компании на ряд странных фактов.
«Во-первых, оказалось, что в июле 2022 года Зинаида Охотина была выписана из своей квартиры в доме на Еременко 58/3, и нигде больше не была прописана. При этом в Пенсионном фонде она числилась получателем пенсии по этому домашнего адресу», - рассказывает Валентина Бондаренко.
Во-вторых, тело умершей Охотиной забирали в морг совсем из другого дома — на Еременко 56/2. Кто и на каком основании перевез пожилого человека умирать в другое жилье, выяснить не удалось.
«Сейчас мы озадачены поиском родственников Зинаиды Охотиной. Знаем, что кто-то из ее родных звонил в ритуальные компании, пытался найти информацию о ее похоронах. Но об этом мы узнали поздно, и номер телефона никто не записал. А мы хотели бы передать родным урну с прахом бабушки, которая сейчас у нас», — говорит Валентина Бондаренко.
Собеседница подозревает, что несостоявшийся «заказчик» похорон — ростовчанка Юлия Забияка знакома с родственницей усопшей. Но эту информацию она скрывает и на контакт не идет.
В беседе с корреспондентом RostovGazeta Юлия Забияка подтвердила, что действительно досматривала Охотину. Урну с прахом забирать она не планирует, а организовать похороны у нее не было возможности. На вопрос корреспондента, почему Зинаида Охотина при жизни была выписана из своего жилья, а в момент смерти оказалась в чужой квартире — Юлия Забияка бросила трубку.
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