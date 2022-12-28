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Пенсионерка в Ростове переписала квартиру на чужих людей и умерла странной смертью

Сегодня, 06:03
Фото: CC BY SA/wikimedia.org
Пенсионерка оформила генеральную доверенность на ростовчан и умерла вне дома
Пожилая ростовчанка Зинаида Охотина оформила генеральную доверенность на распоряжение своим имуществом, и умерла в чужой квартире. Об этом сообщила RostovGazeta руководитель ритуальной компании в Ростове Валентина Бондаренко.

В ритуальную компанию в Ростове для организации похорон умершей бабушки обратились ее арендаторы. Они не являлись родственниками усопшей — снимали у нее квартиру, а потом оформили генеральную доверенность.

«Мы составили прайс на ритуальные услуги. Наш агент организовал вывоз тела в морг. Однако когда пришло время забирать тело, эти люди сообщили, что у них нет денег, и платить они ни за что не будут», - отмечает Валентина Бондаренко.

В итоге кремация Зинаиды Охотиной полностью легла на плечи компании по ритуальным услугам. А попытки понять поведение людей, действующих по генеральной доверенности и передумавших внести оплату, вывели представителей ритуальной компании на ряд странных фактов.

Кремация Зинаиды Охотиной полностью легла на плечи компании по ритуальным услугам.Кремация Зинаиды Охотиной полностью легла на плечи компании по ритуальным услугам.
Кремация Зинаиды Охотиной полностью легла на плечи компании по ритуальным услугам.
Фото: Источник NewsTracker
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«Во-первых, оказалось, что в июле 2022 года Зинаида Охотина была выписана из своей квартиры в доме на Еременко 58/3, и нигде больше не была прописана. При этом в Пенсионном фонде она числилась получателем пенсии по этому домашнего адресу», - рассказывает Валентина Бондаренко.

Во-вторых, тело умершей Охотиной забирали в морг совсем из другого дома — на Еременко 56/2. Кто и на каком основании перевез пожилого человека умирать в другое жилье, выяснить не удалось.

«...в июле 2022 года Зинаида Охотина была выписана из своей квартиры в доме на Еременко 58/3, и нигде больше не прописана.»
Фото: Яндекс.Карты
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«Сейчас мы озадачены поиском родственников Зинаиды Охотиной. Знаем, что кто-то из ее родных звонил в ритуальные компании, пытался найти информацию о ее похоронах. Но об этом мы узнали поздно, и номер телефона никто не записал. А мы хотели бы передать родным урну с прахом бабушки, которая сейчас у нас», — говорит Валентина Бондаренко.

Собеседница подозревает, что несостоявшийся «заказчик» похорон — ростовчанка Юлия Забияка знакома с родственницей усопшей. Но эту информацию она скрывает и на контакт не идет.

В беседе с корреспондентом RostovGazeta Юлия Забияка подтвердила, что действительно досматривала Охотину. Урну с прахом забирать она не планирует, а организовать похороны у нее не было возможности. На вопрос корреспондента, почему Зинаида Охотина при жизни была выписана из своего жилья, а в момент смерти  оказалась в чужой квартире — Юлия Забияка бросила трубку. 

Ранее RostovGazeta выясняла, как под Ростовом пропадают могилы усопших. 

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