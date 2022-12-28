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Почти 500 млн потребовали от бизнесмена Варшавского из Ростовской области

Сегодня, 13:43
Фото: Даниил Попов/CC BY SA 4.0/wiki
Почти 500 млн потребовали от бизнесмена Варшавского из Ростовской области
Налоговая в Москве потребовала взыскать 497,4 миллиона рублей с шахтинского бизнесмена Вадима Варшавского, материалы рассмотрит арбитражный суд.

Налоговая потребовала включить в реестр кредиторов Варшавского задолженности в размере 497 миллионов рублей. Вначале производство по делу приостановили, а сейчас возобновили.

По информации «Интерфaкса», материалы будут рассматривать в январе следующего года.

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Напомним, что Варшавского признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Ранее он был главой «Ростовского электрометаллургического завода» и депутатом Госдумы. 

В 2019 году фигуранта приговорили к 3,5 года тюрьмы за неуплату налогов. Через некоторое время ему добавили семь лет за мошенничество. 

 

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