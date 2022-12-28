Налоговая потребовала включить в реестр кредиторов Варшавского задолженности в размере 497 миллионов рублей. Вначале производство по делу приостановили, а сейчас возобновили.
По информации «Интерфaкса», материалы будут рассматривать в январе следующего года.
Напомним, что Варшавского признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Ранее он был главой «Ростовского электрометаллургического завода» и депутатом Госдумы.
В 2019 году фигуранта приговорили к 3,5 года тюрьмы за неуплату налогов. Через некоторое время ему добавили семь лет за мошенничество.