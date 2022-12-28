Продажа объектов ОАО «РЖД»

Речь идет об объекте по адресу: Ростовская обл., п. Чертково, пер. Стахановский, д. 1 «а» (далее – Объекты): гараж площадью 162,7 кв.м; сарай для хранения инветаря площадью 35,1 кв.м; погреб для хранения ГСМ площадью 21,7 кв.м; водопровод протяженностью 96 м.
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 360 700 рублей (с учетом НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 68 035 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.
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