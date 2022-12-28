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Продажа объектов ОАО «РЖД»

Сегодня, 07:00
Фото: РЖД
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, объектов недвижимого имущества.

Речь идет об объекте по адресу: Ростовская обл., п. Чертково, пер. Стахановский, д. 1 «а» (далее – Объекты): гараж площадью 162,7 кв.м; сарай для хранения инветаря площадью 35,1 кв.м; погреб для хранения ГСМ площадью 21,7 кв.м; водопровод протяженностью 96 м.

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 360 700 рублей (с учетом НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 68 035 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Реклама. СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

erid: LjN8KTdhP

#Анна Петрова
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