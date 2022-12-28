По словам собеседников, никаких отказов в местах на кладбище Ростова нет, все работают в штатном режиме.
«Почему сейчас подняли панику о том, что кладбище заполнено на 70%, непонятно. Захоронения идут. Никаких ограничений или предложений о подзахоронениях нет», — подчеркнули в ритуальной компании.
Специалисты ритуального бизнеса предположили, что теперь при появлении спроса на процедуру кремации места на кладбище долго еще будут оставаться.
Ранее RostovGazeta сообщала, что открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%.