В списке Резник оказался под номером 9147. Причины, по которым он попал в этот список, не раскрываются.
Напомним, что Резник стал фигурантом трех уголовных дел. В данный момент он находится в федеральном розыске и может проживать за пределами России.
В частности в августе 2022 года на журналиста было заведено уголовное дело якобы за распространение ложной информации через один из Telegram-каналов. По некоторым данным, она касалась директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.
До этого Резник рассказывал подробности обыска у своего сына в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее в России составили топ самых громких арестов и преступлений за 2022 год.