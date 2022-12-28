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Росфинмониторинг внес ростовского журналиста в список террористов и экстремистов

Сегодня, 14:40
Фото: Скриншот видео канала
Ростовского журналиста Резника внесли в список террористов и экстремистов

Ростовского журналиста Резника внесли в список террористов и экстремистов

Журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник попал в список террористов и экстремистов, говорится на сайте Росфинмониторинга.

В списке Резник оказался под номером 9147. Причины, по которым он попал в этот список, не раскрываются.

Напомним, что Резник стал фигурантом трех уголовных дел. В данный момент он находится в федеральном розыске и может проживать за пределами России.

Ростовского журналиста Сергея Резника объявили в розыск
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В частности в августе 2022 года на журналиста было заведено уголовное дело якобы за распространение ложной информации через один из Telegram-каналов. По некоторым данным, она касалась директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.

До этого Резник рассказывал подробности обыска у своего сына в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Ранее в России составили топ самых громких арестов и преступлений за 2022 год. 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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